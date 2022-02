Salzburger Philipp Böchheimer managt Österreich-Start von Canal+

Die Canal+-Gruppe expandiert in Zusammenarbeit mit A1 in den nächsten Wochen nach Österreich. Den Start des Pay-TV- und Streaminganbieters hierzulande managt Philipp Böchheimer als neuer Geschäftsführer der Canal+ Austria GmbH, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

SN/patricia weisskirchner Philipp Böchheimer