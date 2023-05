Salzburger Studie belegt NS-Bezug von Ex-ARD-Chef

Thomas Birkner hat im Auftrag der ARD die Kriegsjahre von Hans Abich erforscht. Das Ergebnis schlägt Wellen.

Ein von Thomas Birkner von der Universität Salzburg erstelltes Gutachten zu der NS-Vergangenheit des ehemaligen ARD-Programmdirektors Hans Abich (1918-2003) hat in Deutschland zu einer breiten öffentlichen Diskussion geführt. Das von der ARD in Auftrag gegebene Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Abich, der übrigens eine Zeit lang in Salzburg gelebt hat, falsche Angaben zu seiner Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht hatte: "Besonders problematisch ist, wie Abich mit seiner Vergangenheit umgegangen ist. Er verschwieg seine Rolle als NS-Publizist größtenteils, ...