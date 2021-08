Salzburgerin Raffaela Schaidreiter leitet künftig ORF-Büro in Brüssel

Raffaela Schaidreiter leitet ab 1. Oktober das ORF-Korrespondentenbüro in Brüssel. Die 35-Jährige ist seit 2017 als Korrespondentin in der EU-Hauptstadt tätig, ihre derzeitige Position wird somit demnächst ausgeschrieben, wie der ORF in einer Aussendung mitteilte.

SN/orf ORF-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter folgt Roland Adrowitzer in Brüssel nach.