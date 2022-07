Salzburgs Filmwirtschaft tagte: "Die Kamera liebt Salzburg"

Beim Salzburg Media Summit wurden Status quo, Entwicklung und Zukunft der österreichischen sowie der Salzburger Film- und Kreativwirtschaft beleuchtet. Eine Branche, die vor einer Zäsur steht.

Der Veranstaltungsort war gut gewählt: Im Schloss Leopoldskron, also dort, wo einst Julie Andrews in "The Sound of Music" Hollywoodgeschichte schrieb - der Film ist mittlerweile der sechsterfolgreichste der Historie -, wurde am Freitag der Salzburg Media Summit zelebriert. In der 17. Ausgabe des Forums, das zuvor jahrelang den Namen Media & Technology Roundtable trug, wurde ein Schlaglicht auf die österreichische Kreativwirtschaft im Allgemeinen und Salzburgs Kreativwirtschaft im Speziellen geworfen.

In der Branche tut sich aktuell einiges: Vor ...