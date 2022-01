Salzburgs ORF-Direktorin Waltraud Langer: "Das Landesstudio soll spürbar und sichtbar sein"

Die neue ORF-Salzburg-Direktorin Waltraud Langer sagt, was sie anders machen will als ihr Vorgänger. Und welche Rolle dabei eine Wunschbox spielt.

Das Büro von Waltraud Langer gleicht noch einer Baustelle. Eigentlich steht nur der orange Schreibtisch, den sie vom Küniglberg mitgebracht hat, dort, wo er künftig stehen soll. Die gebürtige Mittersillerin will spürbar frischen Wind in das ORF-Landesstudio Salzburg bringen: Nach elf Jahren als Leiterin der ORF-TV-Magazine verlagerte die 60-Jährige mit Jahreswechsel ihren Wohn- wie Arbeitsort in die Mozartstadt. Im Interview beschreibt sie ihre Pläne, sie spricht über ihre Zeit bei den "Salzburger Nachrichten" und sie sagt, ob der aktuelle Karriereschritt ...