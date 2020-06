Sat.1 zeigt deutsche Bundesliga im Free-TV

Bei der Auktion der Fußball-Bundesliga hat der Sender Sat.1 ein Live-Rechtepaket erworben und damit für eine Überraschung gesorgt. Der TV-Sender darf pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen. Die Mehrheit der Übertragungen hat sich wieder der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Darunter die Partien am Samstag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. Außerdem gehören Begegnungen während der englischen Wochen, die Relegation zur 1. Liga sowie der Supercup zum Angebot. Sky-Boss Devesh Raj freute sich, dass das Herz der Bundesliga nach wie vor bei Sky schlägt. Der Internetsender DAZN konnte sein Live-Angebot von 40 auf 106 Erstligapartien ausbauen. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Erstligapartien am Freitag und am Sonntag.

Sky hat sich ab der Saison 2021 auch langfristig die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert. Der Sender wird mit Sky Sport F1 auch einen eigenen Formel-1-Sender für Deutschland und Österreich starten.

Quelle: SN