Sat.1 zeigt im November Live-Hochzeit einander völlig fremder Singles

Premiere im Rahmen der Heiratssendung "Hochzeit auf den ersten Blick", die sich als "Sozialexperiment" versteht.

Sat.1 strahlt Anfang November die erste geplante Live-Hochzeit zweier Singles im Rahmen seiner Heiratssendung "Hochzeit auf den ersten Blick" aus. Die Eheschließung des Paares, das sich vorher noch nie gesehen hat, soll am 4. November zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr erfolgen, wie der Sender der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In dem Format treffen sich Singles zu einem "Blind-Date auf dem Standesamt". Sie kennen einander vorher nicht, werden aber - wenn nicht einer im letzten Moment doch noch kalte Füße bekommt - direkt verheiratet. Wer gut zu wem passt und zusammengeführt wird, entscheidet vorher ein Expertenteam anhand zahlreicher Tests und Auswahlverfahren.

Das Kennenlernen der Paare erfolgt erst in der Zeit danach. Sat.1 zeigt die Sendung nun erstmals in der Primetime. Es handelt sich um die siebente Staffel. Nach dem Auftakt mit der Live-Hochzeit am 4. November sind sieben weitere Folgen des "Sozialexperiments" - ebenfalls mit Hochzeiten, aber nicht live - immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen.

Quelle: Apa/Dpa