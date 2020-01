Sat.1 zieht Nacktshow den Stecker

Die Quoten wollten nicht anziehen: Angesichts sinkender Zuschauerzahlen hat Sat.1 die Nacktshow "No Body is perfect" abgesetzt.

Das sagte eine Sendersprecherin am Mittwoch in München. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Vom Start Anfang Januar bis zur dritten Folge hatte sich das Publikum in Deutschland auf 880.000 Menschen halbiert. In der Selbsterfahrungs-Show wollen TV-Moderatorin Paula Lambert und drei weitere Experten Kandidaten mit körperlichen Makeln davon überzeugen, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Die Coaches sind dabei fast völlig nackt. Vorbild ist eine Sendung aus Großbritannien. Die eigentlich für nächsten Montag geplante Folge wird ersetzt. Alle vier Episoden sind jedoch beim Streaminganbieter Joyn zu sehen und sollen am 8. März auch alle bei Sixx laufen.

Quelle: Dpa