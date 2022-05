Schallenberg würdigt kritischen Journalismus

Zum Anlass des Welttags der Pressefreiheit betont Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die Bedeutung des freien Journalismus und weist auf die Gefahren hin, denen Journalisten in ihrer Arbeit ausgesetzt sind. Am heutigen Welttag "würdigen wir den unabhängigen und kritischen Journalismus als einen Grundpfeiler einer freien, demokratischen Gesellschaft", erklärte Schallenberg am Dienstag in einer Aussendung. Er kündigte eine hochrangige Medienkonferenz in Wien an.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Außenminister: Unabhängige Medien sind Grundpfeiler der Demokratie