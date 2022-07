"Schauen wir eine Romcom?"

Im Bereich Fernsehen und Streaming tauchen ständig neue (und englische) Genrebegriffe auf. Sinnvolle Einordnungen oder der Täuschung dienende Marketingfloskeln? Ein Experte klärt auf.

In der Fernsehsteinzeit war alles noch so einfach. Es gab den Spielfilm, die Show, die Serie, die Dokumentation, die Nachrichten - nebst einigen Untergruppen oder Spezifizierungen. Mittlerweile ist die Liste der möglichen Fernseh- beziehungsweise Streamingformate und Produktionsbezeichnungen stark angewachsen. Schon seit einigen Jahren geistert etwa der Begriff der Eventserie herum. Eventserien waren etwa "Das Boot", "Oktoberfest" oder "Sisi". Doch was macht eine Serie zur Eventserie? In dieser Frage weiß nicht einmal Wikipedia eine Antwort. Actionserie, Dramaserie, Gerichtsserie, Kinderserie, Krimiserie, Krankenhausserie ...