Schauspieler Dieter Schaad im Alter von 96 Jahren gestorben

Der Schauspieler Dieter Schaad ("Tatort", "Lindenstraße") ist tot. Er starb "plötzlich und unerwartet" am vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren in seiner Geburtsstadt Wiesbaden, wie seine Agentur 60plus am Donnerstag in Meerbusch bestätigte. Sie beruft sich dabei auf Angaben der Witwe, Dagmar Hessenland-Schaad.

SN/APA/dpa/Horst Galuschka Dieter Schaad wurde 96 Jahre alt.