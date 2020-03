"Schluss mit lustig!": Wendler unterliegt Pocher bei Liveshow

Seit Wochen zieht Comedian Oliver Pocher Schlagersänger Michael Wendler durch den Kakao. Der fand das nicht so richtig lustig und nahm die Einladung zum TV-Duell an. Die Liveshow "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" hat einen klaren Sieger.

SN/AP Oliver Pocher triumphierte (Archivbild)