Schnelle Selfies und der Reiz des Langsamen

Eine Grazer Künstlerin betreibt ein gewitztes Spiel mit den Medien: Auf Basis digitaler Fotos fertigt sie in einem analogen Prozess Gemälde an.

Sie blickt frontal in den Spiegel und lichtet sich dabei ab - mit der Kamera eines Smartphones. Ein kurzer Druck auf den Auslöser und schon ist die Szenerie, das Selbstporträt am Tisch mit Banane und diversen Hygieneartikeln in einem Raum, der auch ein Hotelzimmer sein könnte, digital gespeichert. Wer jetzt glaubt, Nadine Nebel würde das Foto auf Instagram oder einem anderen Kanal posten, irrt. Vielmehr überführt die 36-jährige Grazerin das digitale Bild in ein (analoges) Gemälde. Aus der Flüchtigkeit eines ...