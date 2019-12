Schrems gegen Facebook: Die Empfehlung des EuGH-Generalanwalts ist da

Wird Facebook gezwungen, den Datentransfer in die USA einzustellen? So zumindest interpretiert der Salzburger Datenschützer Max Schrems die Empfehlung des EuGH-Generalanwalts, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Max Schrems kämpft seit Jahren für stärkeren Datenschutz.