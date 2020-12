Schwarzenegger überrascht Kinderstars bei "Kindergarten Cop"-Reunion

30 Jahre nach der Veröffentlichung von "Kindergarten Cop" hat Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger die einstigen Kinder-Schauspieler bei einem virtuellen Jubiläumstreffen überrascht.

In einem Video von Yahoo Entertainment erinnern sich sechs der Schauspieler an die Dreharbeiten der 1990 erschienenen Komödie, als plötzlich der heute 73-Jährige zugeschaltet wird. Er amüsiert sich besonders darüber, wie die Kinder über seinen österreichischen Akzent gelacht haben.

"Für mich war das wie ein Aufwärmen für meine eigenen Kinder. Dieser Film hat mich zu einem besseren Vater gemacht", sagt der Schauspieler, der 1989 zum ersten Mal Vater geworden war, drei weitere Kinder folgten. Schwarzenegger spielt in der Actionkomödie einen Polizisten, der im Kindergarten verdeckt ermittelt und den Kindern militärischen Drill beibringt.

Der Film kam am 22. Dezember 1990 in die US-Kinos. Er spielte in Nordamerika laut Box Office Mojo rund 91 Millionen Dollar ein.

