Schwere Zeiten für "Auntie Beeb"

Millionen von Menschen verfolgten die Krönung von König Charles III. bei der BBC. Doch die britische Sendeanstalt steckt tief in einer Krise.

Ist in Turbulenzen geraten: der britische TV-Sender BBC.

"Pa, wir alle sind so stolz auf dich", sagte Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor. Mit diesen Worten würdigte der Thronfolger auf der Bühne seinen Vater, König Charles III. Veranstaltet und ausgestrahlt wurde das Event am Sonntag von der BBC, jener öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die von Briten auch liebevoll "Auntie Beeb" genannt wird.

Am Samstag wird der Sender auch das Finale des Eurovision Song Contest in Liverpool zeigen. Die BBC ist die älteste und weltweit berühmteste Rundfunkanstalt. Wie die ...