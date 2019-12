"Schwuler Jesus": Ermittlungen nach Brandanschlag auf brasilianische Satire-Gruppe

Ein Brandanschlag auf Büroräume der brasilianischen Satire-Gruppe Porta dos Fundos hat Ermittlungen der Kriminalpolizei nach den Tätern zur Folge.

In einem Video bekannte sich eine nationalistische Gruppe zu dem Angriff, wie die Zeitung "O Globo" am Donnerstag berichtete. Unbekannte hatten am Wochenende Molotowcocktails gegen die Büros des Künstlerkollektivs geschleudert.

Porta dos Fundos hatte zuletzt Konservative in Brasilien mit ihrer Weihnachtssendung auf Netflix gegen sich aufgebracht. In "A Primeira Tentação de Cristo" (Die erste Versuchung Christi) wird Jesus unter anderem als schwul dargestellt. Politiker und Geistliche kritisierten den Film als Angriff auf den christlichen Glauben.

Die Satire-Gruppe will sich von dem Brandanschlag nicht einschüchtern lassen. "Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen. Niemals. Wir müssen wachsam und stark sein", schrieb der Schauspieler Fabio Porchat von Porta dos Fundos auf Twitter.

Quelle: Apa/Dpa