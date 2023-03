Science Buster Martin Puntigam: "Ein Aufruf, dass die Erde intakt bleibt"

Science Buster Martin Puntigam über das neue Programm "Planet B", Klimaaktivisten, Kamele und seine Beziehung zum Sport.

Für den gebürtigen Grazer Martin Puntigam (54) und seine Science Busters stehen einige Salzburg-Auftritte an. Am Dienstag gastiert das Wissenschaftskabarett mit der Show "Planet B" im Oval, auch bei der SN-Leonidas-Gala (30. März) wird es einen Gastauftritt geben. Und in Wien plant Puntigam, der "Master of Ceremony", einen Benefizabend für den Klimaaktivismus.

Suchen Sie in Ihrem Programm Planet B einen Ausweichort für die Erde? Martin Puntigam: Nein. In unserer Klimakrise-Show "Global Warming Party" haben wir den Planeten B ...