80 Jahre wäre der Physiker und Mitbegründer der Wissenschaftskabarett-Gruppe "Science Busters", Heinz Oberhummer, am morgigen Mittwoch geworden.

Die neu formierte Truppe um Mastermind Martin Puntigam huldigt daher am 19. Mai (22.05 Uhr, ORF 1) in einem "Special" ihrem 2015 verstorbenen Gründungsvater. Die Spezialausgabe trägt den Titel "Das Universum ist so cool!" und wartet u.a. mit einem legendären E-Gitarrenauftritt Oberhummers auf, heißt es in einer Aussendung.