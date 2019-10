Frankreich führt als erstes Land das Leistungsschutzrecht ein. Damit ändert sich die Google-Suche. Und im Hintergrund köchelt ein Streit zwischen Google und den Verlagen - auch in Österreich.

Die Google-Suche ist eine der wenigen Konstanten im schnelllebigen Netz. Auch wenn der IT-Riese immer wieder an Stellschrauben dreht, sieht die Suche seit Jahren annähernd gleich aus. Doch das dürfte sich nun ändern. Zunächst in Frankreich und bald wohl in ...