"Sendung mit der Maus"-Sachgeschichten in ukrainischer Sprache

Sachgeschichten aus der "Sendung mit der Maus" gibt es jetzt auch für ukrainische Kinder im Netz.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) startete am Freitag mit mehreren Videoclips von Erklärgeschichten in einem eigenen Bereich innerhalb der Maus-Welt. Die Videos sind mit ukrainischer Sprache unterlegt. Diese Sprachfassungen seien extra für diesen Zweck erstellt worden, teilte der deutsche öffentlich-rechtliche ARD-Sender in Köln mit.

In den Erklärgeschichten geht es zum Beispiel um Milchzähne, Touchscreens, Schmetterlinge oder Biber. Die Sachgeschichten sind ein traditioneller Programmteil in den "Sendung mit der Maus"-Folgen.