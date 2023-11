Senta Berger bekommt Bambi für ihr Lebenswerk

Die österreichische Schauspielerin Senta Berger (82) bekommt einen Bambi für ihr Lebenswerk. Sie wird bei der diesjährigen Bambi-Verleihung am Donnerstag "für ihre Wandlungsfähigkeit und herausragenden schauspielerischen Leistungen" geehrt, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Mittwoch in München mitteilte.

BILD: SN/APA/DPA/ANDREAS GEBERT Schauspielerin wird mit Medien- und Fernsehpreis ausgezeichnet