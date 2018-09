Servus TV bringt "P.M. Wissen" zurück

Im Juli war das neue Servus-TV-Wissenschaftsmagazin "P.M. Wissen - Neugierig auf die Welt von morgen" einen Tag vor Ausstrahlung aus dem Programm genommen worden. Nun steht das Datum für den Neustart fest.

Das wöchentliche Format startet am 4. Oktober um 20.15 Uhr, wie die Servus-TV-Pressestelle auf SN-Anfrage bestätigte. Die Gemeinschaftsproduktion mit dem Hamburger Verlagshaus Gruner+Jahr zeige "faszinierende Geschichten aus dem (gedruckten, Anm.) ,P.M. Magazin', gibt überraschende Einblicke und erklärt Phänomene aus Gegenwart und Zukunft". Und im Beschreibungstext der Sendung wird ergänzt: "Moderator und Wissenschafter Gernot Grömer schaut in Labore und Werkstätten und zeigt, wo und wie gerade Zukunft entsteht." Auch Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak ist weiter an der Sendung beteiligt.

Noch im Juli war das Format "aus technischen Gründen" verschoben worden. Details will Servus TV nach wie vor nicht nennen. Laut SN-Information soll das Format bei der hausinternen Abnahme durchgefallen sein. Das neue Sendedatum wurde indessen nicht zufällig gewählt: Am 4. Oktober wird das gedruckte "P.M. Magazin" 40 Jahre alt.