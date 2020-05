Servus TV sichert sich Champions-League- und Europa-League-Rechte

Nun ist es offiziell: Servus TV wird ab 2021 Free-TV-Partner der UEFA - und bringt gleich mehrere europäische Fußball-Top-Spiele in die heimischen Haushalte.

Die SN hatten bereits im Dezember darüber berichtet, am Donnerstag hat es der Salzburger Sender bestätigt: Ab der Saison 2021/2022 überträgt Servus TV pro Jahr gesamt 33 Live-Spiele der Champions League, der Europa League und der bis dahin neu gestarteten Europa Conference League linear und per Web-Stream.

Teil des Rechte-Paketes sind Matches der Gruppenphase, Top-Partien der K.o.-Runde sowie die Finalspiele aller drei Wettbewerbe. Bei den Mittwochsspielen der Champions League hat Servus TV das Erstwahlrecht, für die Europa League und die Conference League "grundsätzlich" das Erstwahlrecht in jeder Runde, schildert der Sender. Dazu kämen zahlreiche Höhepunkte und Magazine, die ebenso wie die Live-Spiele nach Ausstrahlung auch in der hauseigenen Mediathek zur Verfügung stehen.

"Das ist europaweit einzigartig und freut uns dementsprechend. Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League vereint bei einem Free-TV-Sender gibt es nur bei Servus TV", sagt Senderchef Ferdinand Wegscheider.

Wer die weiteren Champions-League- wie Europa-League-Spiele überträgt, steht noch nicht offiziell fest. Laut SN-Information soll aber nach wie vor Sky Favorit sein - und auch das Erstwahlrecht für die Dienstagsspiele der Champions League haben. Damit dürften Amazons Streamingservice Prime und die Plattform DAZN in Österreich außen vor sein, während die beiden Anbieter nach wie vor als Favoriten auf die Rechte an der Königsklasse in Deutschland gelten. Bei der Europa League soll indessen auch Sky Rechte in Österreich bekommen. Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, ist zudem möglich, dass neben Servus TV noch der ORF bestimmte Spiele übertragen darf.