ServusTV On zeigt weiter LIV Golf League und bietet interaktiven Datenservice bei Live-Fußball

ServusTV hat sich für heuer erneut die Rechte an der LIV Golf League gesichert.

Der Salzburger Privatsender zeigt alle 14 Tour-Stopps als exklusiver Anbieter im Free-TV live auf der Streamingplattform ServusTV On. Bereits heute, Freitag, ab 19 Uhr steht der Saisonauftakt in Mayakoba in Mexiko an. Für Österreich ist Golfer Bernd Wiesberger am Start.

Neu bei ServusTV On ist ein interaktiver Datenservice bei Live-Fußball. Mit dem neuen Service sollen Sportfans laut einer Aussendung Daten zu Teams, Spielern, Spielständen und Tabellen während eines Live-Streams abrufen können. Die klickbaren Grafiken stehen bei den Übertragungen aus der Champions League, Europa League und ab März bei den Qualifikationsspielen der österreichischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2024 zur Verfügung. "Mit dem interaktiven Service erweitern wir das Live-Fußball-Erlebnis um zahlreiche Zusatzinfos, ohne dass Fußballfans ihren Screen wechseln müssen", freute sich Digitalbereichsleiter Stefan Weger. Künftig soll das Angebot auf weitere Sportarten, aber auch serielle Programme ausgeweitet werden.