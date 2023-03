ServusTV startet neue Kabarettreihe "Selten so gelacht!"

"Herausragende Kabarett-Gusto-Stückerl zu einem Alltagsthema" verspricht ServusTV mit jeder der sechs Folgen der neuen Reihe "Selten so gelacht!".

An jedem ersten Freitag im Monat beginnend mit 5. Mai (22.10 Uhr) begegnen Kabarettistinnen und Kabarettisten wie Martina Schwarzmann, Viktor Gernot, Lisa Eckhart oder Christoph Fälbl dem alltäglichen Wahnsinn mit Humor, heißt es in einer Aussendung. Zum Auftakt dreht sich unter dem Titel "Schmutzige Pointen" alles um das Thema Sex. "Früher war alles besser" steht im Juni und "Herr Doktor, Herr Doktor" im Juli an.