ServusTV zeigt drei weitere Jahre die DTM

ServusTV hat auch für die kommenden drei Jahre die Rechte an der Rennsportserie DTM erworben und wird jeweils live von den insgesamt acht Rennwochenenden (16 Rennen) berichten. Das Rechtepaket schließt auch die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany mit ein. Saisonauftakt zur DTM ist in diesem Jahr vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben. Höhepunkt aus österreichischer Sicht ist das Rennwochenende am Spielberg vom 22. bis 24. September. Das Saisonfinale steigt am 22. Oktober in Hockenheim.

2022 gingen in der DTM bis zu 30 Fahrzeuge von sechs unterschiedlichen Marken in fünf Ländern an den Start. Am Ende jubelte der Südafrikaner Sheldon van der Linde über den Meistertitel, der Österreicher Lucas Auer wurde Zweiter vor dem Deutschen René Rast.