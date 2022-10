Sieger-Pressefotos bei den SN

Zwei Läufer, die gemäß den Coronaauflagen den Zwei-Meter-Abstand mehr oder weniger gut einhalten: Mit diesem Schnappschuss hat, wie berichtet, Helmut Ploberger die Kategorie "Sport" des "Objektiv Pressefotopreis 2022" gewonnen. Sämtliche Siegerfotos des heimischen Pressefotowettbewerbs sind ab der kommenden Woche in Salzburg zu sehen. Die Ausstellung in den Räumlichkeiten der "Salzburger Nachrichten" (Karolingerstraße 40) wird am Montag um 17.45 Uhr eröffnet. Schon zuvor, um 15.00 Uhr, beginnt eine Fachtagung der Landesinnung der Berufsfotografie der Wirtschaftskammer Salzburg. Die Ausstellung ist den gesamten Oktober geöffnet. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Ploberger