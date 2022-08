Sigrid Scharf wird Chefredakteurin in der SVH

Die 44-jährige Sigrid Scharf wird neue Chefredakteurin der Wochenzeitungen und Magazine der Salzburger Verlagshaus GmbH (SVH). Die aus Bad Gastein stammende Journalistin löst Heinz Bayer ab, der am 31. März 2023 in den Ruhestand treten wird. Scharf wird ihre neue Funktion ab dem 1. Jänner ausüben, bis dahin sollen gemeinsam die Weichen für die weiteren inhaltlichen Entwicklungen im Salzburger Verlagshaus gestellt werden. Die Journalistin ist seit rund 20 Jahren für das SVH tätig. Das Verlagshaus ("Salzburger Woche", "Salzburger Fenster Magazin" etc.) ist Teil des Medienhauses der "Salzburger Nachrichten".