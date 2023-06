Sinkende Quoten: Geht das Kultformat 'Tatort' ins Altersheim?

Quoteneinbrücke für den Sonntagskrimi: Medienexperte Marcus S. Kleiner rät dazu, die traditionsreiche Serie zu beenden und stattdessen neue True-Crime-Serien zu entwickeln.

Nicht einmal kauzige Drehbücher, launige Dialoge und Täter in Form von Tigern sind mittlerweile ein Garant für Quotenerfolge. Den letzten ARD-Sonntagskrimi vor der Sommerpause - den Stuttgarter "Tatort" mit dem Titel "Die Nacht der Kommissare" - sahen in Deutschland nur 6,7 Millionen Menschen (Marktanteil: 27,4 Prozent). Auch im ORF hielt sich der Publikumsandrang in Grenzen: 446.000 Zuseher, was einem Marktanteil von 18 Prozent entsprach. Damit setzte sich das allgemeine, seit Anfang des Jahres herrschende "Tatort"-Tief fort. Jetzt heißt es für ...