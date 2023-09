Sisi-Serie "Die Kaiserin" erhält neue Staffel bei Netflix

Sisi zieht einfach: Im Vorjahr entwickelte sich die Habsburger-Serie "Die Kaiserin" bei Netflix zum internationalen Erfolg. Und so geht die Monarchin unweigerlich in die nächste Runde. Soeben haben die Dreharbeiten für die 2. Staffel des Formats in Bayern, Tschechien und Italien begonnen, wobei der Sendestart noch offen ist. Das Team hinter und vor der Kamera ist dabei über weite Strecken dasselbe geblieben. Erneut fungiert Katharina Eyssen als Showrunnerin.

BILD: SN/APA/NETFLIX/JAN RASMUS VOSS Als junge Frau steht Sisi noch im Schatten von Franz Joseph