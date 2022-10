Ski: ÖSV schloss Rechtevertrag mit US-Sender NBC ab

Der Österreichische Skiverband hat einen zweijährigen Medienrechtevertrag mit dem US-Medienkonzern NBC unterzeichnet.

Laut Aussendung vom Freitag werden österreichische Weltcup-Veranstaltungen in den Sparten Ski Alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Snowboard und Freeski über NBC und Peacock, ein US-Streaming Dienst von NBCUniversal, auch in den USA ausgestrahlt. Die Partnerschaft startet an diesem Wochenende mit der Übertragung des Alpin-Weltcupauftakts aus Sölden.

"Es ist uns eine besondere Freude, dass die österreichischen Wintersport-Highlights in den nächsten zwei Jahren nun auch in den USA im TV übertragen werden", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Alle österreichischen Weltcup-Veranstaltungen werden live auf Peacock verfügbar sein, zusätzliche soll es auch lineare TV-Berichterstattung ausgewählter Events auf NBC geben. "Wir hoffen, dass zahlreiche Ski- und Snowboardfans viele Gänsehautmomente erleben können", so Scherer.