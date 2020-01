Skurrile ORF-Panne bei Angelobung

Falsche Untertitel provozierten Lacher und Kopfschütteln.

Eine Regierungsangelobung, die zum Lachschlager wurde: Verantwortlich dafür war am Dienstag eine absurde Untertitelung der Zeremonie via ORF-TVthek. Wer die Untertitelung aktiviert hatte, bekam skurril bis befremdlich anmutende Sätze zu lesen. So sagte etwa Sebastian Kurz zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht: "Ich gelobe", sondern: "Es ist sehr schön hier." Die Antwort des Präsidenten wiederum fiel nicht minder seltsam aus: "Gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken."

Der ORF bedauerte den Vorfall und entschuldigte sich dafür. Was an einen Streich der Kabarettisten von Maschek erinnerte, war ein Abwicklungsfehler, der bewirkte, dass die Untertitel der vorhergehenden Sendung ("Alisa - Folge deinem Herzen") wiederholt wurden. "Das Hauptprogramm von ORF 2 sowie der TVthek-Livestream waren nicht betroffen", hieß es vom Küniglberg. Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es würden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkomme, hieß es.

Quelle: SN