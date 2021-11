Sky-Doku über Costa-Concordia-Katastrophe zum 10. Jahrestag 2022

Zum 10. Jahrestag des "Costa Concordia"-Unglücks zeichnet eine Doku von Sky die Schiffskatastrophe mit 32 Toten nach.

Der Pay-TV-Anbieter verspricht bisher unveröffentlichtes Material, exklusive Zeitzeugen und Beteiligte, aufwendig nachgespielte Szenen und eine minuziöse Dokumentation der dramatischen Evakuierungsaktion.

Wie Sky am Montag mitteilte, ist der 90-minütige Dokumentarfilm am 13. Januar auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf via Sky Q zu sehen. Am 13. Januar 2012 hatte die "Costa Concordia" einen Felsen vor der italienischen Insel Giglio gerammt. An Bord waren mehr als 4200 Passagiere und Besatzungsmitglieder. 32 Menschen starben - unter ihnen 12 Deutsche. Im Mai 2017 wurde Kapitän Francesco Schettino zu einer Strafe von 16 Jahren Gefängnis verurteilt.