Sky-Film über Beckenbauer startet im Dezember - Erster Trailer

Das biografische Drama über die Fußball-Legende Franz Beckenbauer, "Der Kaiser", ist ab Mitte Dezember beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Klaus Steinbacher ("Das Boot") spielt Beckenbauer, in weiteren Rollen sind Ferdinand Hofer, Teresa Rizos und Stefan Murr zu sehen. Regie führte Tim Trageser ("Tatort: In seinen Augen") - nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus ("Und wer nimmt den Hund?"). Der Film zeigt laut Sky-Ankündigung "den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom".

Hauptdarsteller Steinbacher schwärmt: "Franz Beckenbauer spielen zu dürfen, war eine große Ehre. Sein fußballerisches Talent und seine charmante Leichtigkeit haben mich schon immer fasziniert." Sky veröffentlichte jetzt einen ersten Trailer zum Filmprojekt.

"Der Kaiser" startet am 16. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und ist mit Sky Q sowie dem Streamingservice Wow abrufbar. Hier geht es zum Trailer des Films: