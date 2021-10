Sky zeigt kommendes Jahr Doku-Serie zu Greenpeace

Das Entertainment- und Bezahlsender-Unternehmen Sky zeigt voraussichtlich Ende 2022 eine Doku-Serie über die Umweltorganisation Greenpeace.

Die Macher begleiten dazu die Aktivisten und Kampagnenmacher weltweit über ein Jahr lang, zudem haben sie Zugriff auf das Archiv der Organisation, wie Sky am Dienstag in Unterföhring bei München ankündigte. So sind die Doku-Macher auf einem Eisbrecher mit dabei. Die Serie mit fünf Folgen wird von den Unternehmen M.E. Works, Constantin Dokumentation und Sky Studios produziert. Die Dreharbeiten haben laut Sky schon begonnen.