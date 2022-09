Wie grün sind Smartphones?

In Sachen Klimabilanz von Handys und Tablets tut sich was - bei Firmen und gesetzlich. Auch ein lang gehegter Nutzerwunsch könnte bald wahr werden.

Um die immense Dimension vor Augen zu führen, hatte sich das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) einen besonderen Ansatz überlegt: Besucher des IZM-Standes auf der Technologie-Messe IFA sollten zunächst ein Smartphone in die Hand nehmen, um das Gewicht des 150 bis 170 Gramm schweren Gerätes wahrzunehmen. Dann wurde ihnen ein Rucksack umgehängt - mit dem Gewicht jener CO2-Emissionen, die das Handy in der Herstellung verursacht. In dem Rucksack steckten 35 Kilogramm, also das Gewicht eines Elfjährigen. Und somit das ...