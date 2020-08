SN-Chefredakteur Manfred Perterer wurde zum 60. Geburtstag geehrt

Am Freitag erhielt Manfred Perterer, langjähriger Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", das Ehrenzeichen des Landes Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) würdigte ihn in seiner Laudatio als "Journalist mit stilistischer Brillanz".

Manfred Perterer zeige einen differenzierten Blick und wirke auf diese Weise ausgleichend, ohne dabei belanglos zu werden, sagte Haslauer, als er ihm am Freitag anlässlich seines 60. Geburtstages das Ehrenzeichen des Landes Salzburg überreichte. "Seine Leitartikel bestechen durch ihre Klarheit." Perterer ist seit 1985 bei den SN und seit Juli 2006 Chefredakteur.

Perterer startete seine Laufbahn in Tirol

Die journalistische Karriere des gebürtigen Tirolers begann schon als Zwölfjähriger mit dem Verfassen von Spielberichten für den Fußballverein seines Tiroler Heimatortes Fieberbrunn. Nach der Matura gründete er 1979 gemeinsam mit dem Unternehmer Erwin Siorpaes und dem Journalisten Helmut Bucher die erste Gratis-Zeitung Tirols, den Pillersee-Boten.

Perterer studierte in Salzburg mehrere Semester Publizistik und Politikwissenschaft, parallel dazu arbeitete er zunächst in der Redaktion der "Salzburger Volkszeitung", bevor er 1985 zu den SN wechselte. Dort wurde er 1988 Lokalchef und 1993 Chefredakteur-Stellvertreter. Von 2001 bis 2006 war er SN-Korrespondent in Brüssel und berichtete über die politischen Entwicklungen rund um die Europäische Union und der NATO.Im Jahr 2019 hat er den Kurt-Vorhofer-Preis für Printjournalisten erhalten. Der Preis wird von der Journalistengewerkschaft in Kooperation mit der Tageszeitung Kleine Zeitung und der Verbund AG für publizistische Leistungen im Bereich der politischen Berichterstattung verliehen.

