SN-Netzwerk stellt mehrere Rekorde auf

Noch nie gab es so viele Zugriffe wie im ersten Halbjahr 2020.

Nie zuvor nutzten derart viele Menschen das Online-Angebot der "Salzburger Nachrichten" wie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Das belegen die Daten der Österreichischen Webanalyse für das erste Halbjahr 2020. Demzufolge zählte das SN-Netzwerk, bestehend aus SN.at und Salzburg24, im Schnitt 3,04 Millionen Nutzer - ein Plus von 71 Prozent. Lediglich der "Kurier" schaffte eine höhere Steigerungsrate. Auch in jedem einzelnen der sechs Monate konnte das SN-Online-Angebot Rekordzugriffe vermelden. Der stärkste Monat war der März, in dem die Zahl der Nutzer auf rund 4,5 Millionen und die Zahl der Klicks auf mehr als 66,6 Millionen kletterte. Zum Vergleich: Im März 2019 zählte das SN-Netzwerk 1,6 Millionen Nutzer bzw. 45,7 Millionen Klicks.

Die hohe Reichweite hängt freilich auch mit der Coronakrise zusammen, schildert SN-Verlagsforscher Hans Paischer. Deshalb seien die Zahlen vor allem zum Ausbruch der Pandemie im März/April besonders hoch. "Danach normalisieren sich die Werte zwar etwas, sie liegen aber immer noch deutlich über denen der Vorjahre." So zählte etwa SN.at im Juni rund 60 Prozent mehr Nutzer als 2019.