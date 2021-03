SN-Redakteurinnen erhielten Frauenpreis zur Berichterstattung in der Coronakrise

Mit ihrer Berichterstattung zu Frauen in der Coronakrise überzeugten drei SN-Redakteurinnen die Jury und erhielten am Weltfrauentag den diesjährigen Irma-von-Troll-Borostyàni-Preis im Marmorsaal des Schlosses Mirabell überreicht.

"Die Lebensrealität für Frauen hat sich im vergangenen Jahr stark verändert. Herausragende Berichterstattung ist dabei über den einfachen Befund, es wäre ein Rückfall in traditionelle Rollenmuster, hinausgegangen und hat verschiedene Blickwinkel und tieferliegende Ursachen hinzugenommen. Auch der Verlauf des Jahres hat unterschiedliche Aspekte, von der angenehmen Entschleunigung über Dreifachbelastung bis hin zu Einsamkeit und finanziellen Nöten, hervorgebracht. Ich gratuliere den Preisträgerinnen zu ihrer journalistischen Arbeit und ihrem feministischen Beitrag", sagte Frauenlandesrätin Andrea Klambauer.

"Was und wer medial sichtbar ist, prägt unser Denken und unsere Wahrnehmung der Krise. Wir zeichnen zum diesjährigen Frauentag herausragende journalistische Leistungen von Frauen aus. Sie zeigen uns klar, welche tragende Rolle Frauen in der Coronakrise spielen und wie sehr sie zur Bewältigung beitragen - aber auch, woran sie scheitern und trotzdem nicht aufgeben", sagt Stadträtin Anja Hagenauer, zuständig für Soziales und Frauen.

SN-Redakteurinnen wurden geehrt

Frauen erhalten das System, während Männer die Welt erklären. Dass die Coronakrise Ungleichheiten verstärkte, zeigten Simona Pinwinkler, Sabrina Glas und Katharina Maier in ihrem Text "Frauen navigieren durch die Coronakrise" und konnten damit die Jury überzeugen. Die Autorinnen sprachen mit sechs Frauen in verantwortungsvollen Positionen über ihren Fachbereich, und deren persönliche Betroffenheit vom Leben mit Covid-19. Entstanden sind so sechs Kurz-Porträts von Expertinnen die zeigten, dass auch Frauen an den Hebeln sind und vielfach doppelt gefordert sind.

Auch der Text von SN-Redakteurin Dorina Pascher wurde von der Jury lobend erwähnt und mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. In ihrem Beitrag "Mit Lippenstift gegen Lukaschenko" beschrieb sie eindrücklich, wie der Protest der Belarussinnen auch ein Aufbegehren gegen veraltete Geschlechtsstereotype ist, sagte die Jury.

Die zweite Preisträgerin des "Irma von Troll-Borostyàni-Preises", Bloggerin Anja Bachl, publizierte während der Pandemie auf Instagram und Facebook sehr persönliche Beiträge, die für die Jury im besten Sinne eines "Citizenjournalism" herausstachen. Sie ist selbst alleinerziehende Mutter und in der Pflege tätig - aus diesen Gründen also besonders von den Rahmenbedingungen der Pandemie betroffen. Sie setzte sich kritisch mit den neuen Lebensrealitäten auseinander, die ihr Leben genauso wie jenes vieler anderer Frauen durcheinander würfelte - und neu definierte.

Über den Irma von Troll-Borostyáni-Preis

Alle drei Jahre wird die nach der Salzburger Feministin Irma Troll-Borostyáni benannte Auszeichnung vom Frauenbüro der Stadt und dem Referat Frauen, Diversität und Chancengleichheit des Landes verliehen. Anlässlich des "Internationalen Frauentags" werden Frauen, Frauenprojekte oder Einrichtungen ausgezeichnet, die sich für Verbesserungen der Lebensbedingungen und Rechte von Frauen und Mädchen in Land und Stadt Salzburg engagieren, regional nachhaltig und erfolgreich wirken und Zivilcourage zeigen.

Jury und Schwerpunkt 2021

Ausgezeichnet wurden heuer journalistische, künstlerische und kreative Arbeiten von Frauen, die sich kritisch, analytisch, enthüllend, anregend oder feuilletonistisch mit schwierigen Situationen von Frauen während der Pandemie auseinandersetzten.

Martina Madner

Jurysprecherin, Journalistin bei der Wiener Zeitung und Vorstandsvorsitzende des Frauennetzwerks Medien in Wien)

Cornelia Brunnauer

Leiterin des Instituts Gendup an der Paris- Lodron-Universität in Salzburg

Elisabeth Klaus

Leiterin des interuniversitären Schwerpunkts Wissenschaft und Kunst, Paris Lodron Universität und Mozarteum Salzburg

Seda Röder

Konzertpianistin und Gründerin des Beratungsunternehmens "The Mindshift"