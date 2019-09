Snowden und Walesa: Prominente unterstützen "Le Monde"-Redaktion

Hunderte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich hinter Journalisten der französischen Zeitung "Le Monde" gestellt, die sich Sorgen um ihre redaktionelle Unabhängigkeit machen.

Sie unterstützten am Freitag die Forderung nach einem Mitspracherecht der Redaktion bei Veränderungen in der Kontrolle über den Zeitungskonzern - Hintergrund sind Verschiebungen in der Eigentümerstruktur. "In dieser Zeit, in der selbst Fakten infrage gestellt werden, sind Freiheit und Unabhängigkeit der Presse öffentliche Güter, die wertvoller sind als je zuvor", heißt es in der Stellungnahme, die "Le Monde" veröffentlichte.

Zu den mehr als 500 Unterzeichnern gehören der Whistleblower Edward Snowden, der Friedensnobelpreisträger Lech Walesa, die Schauspielerin Isabelle Huppert, der Schriftsteller Salman Rushdie und der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty. Aus Deutschland werden etwa der Sozialphilosoph Axel Honneth und die Autorin Carolin Emcke genannt.

Im Oktober 2018 war der Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky bei "Le Monde" bekanntgeworden. Mehr als 460 Journalisten hatten ihn und den Bankier Matthieu Pigasse am Dienstag aufgefordert, einer Vertretung von Journalisten, Mitarbeitern, Lesern und Minderheitsaktionären der Zeitung ein Vetorecht im Hinblick auf Veränderungen in der Kontrolle über den Zeitungskonzern einzuräumen. Der wichtige Anteilseigner Xavier Niel habe die Vereinbarung schon unterschrieben.

Quelle: Dpa