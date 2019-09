So läuft die Nationalratswahl 2019 im Fernsehen und auf SN.at

Am Sonntag gehen die "Salzburger Nachrichten" in Kooperation mit den Bundesländerzeitungen wieder mit einem eigenen TV-Programm auf Sendung. Die SN werden aus dem Wahlzentrum in der Wiener Hofburg live von den Ereignissen des Wahlabends berichten. In hochrangigen Analyserunden werden anerkannte Expertinnen und Experten, Jungpolitiker und "Elder Statesmen", Politikberater und Influencer in der Sendung zu Gast sein. Dazu kommen noch die Einschätzungen der Chefredakteure und der Politikchefinnen und -chefs der beteiligten Zeitungen.

Aus den Zentralen der sechs chancenreichsten Parteien berichten wir in Liveschaltungen über die ersten Reaktionen der Wahlkämpfer. Der Livestream startet um 16.45 Uhr. Wir bleiben bis zum Einlangen des vorläufigen Endergebnisses auf Sendung: auf www.sn.at und in der SN-App.

Der siebenstündige Wahlsonntag im ORF startet um 16 Uhr in ORF 2. Elefantenrunden in der "ZIB 1" um 19.30 und 21 Uhr sind neben der ersten Hochrechnung um 17 Uhr als Höhepunkte vorgesehen.

Servus TV berichtet ab 16.20 Uhr in einer Sondersendung. SN-Chefredakteur Manfred Perterer ist am Nachmittag und am Wahlabend für Analysen des Wahlkampfs und des Wahlresultats im Studio. Der Privatsender Puls 4 und der Info-Kanal Puls 24 berichten durchgehend ab 9 Uhr, beginnend mit den Stimmabgaben der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen. Ab 16 Uhr melden sich Info-Chefin Corinna Milborn und Manuela Raidl direkt aus der Hofburg. Um 20.15 Uhr startet die zweite Elefantenrunde der österreichischen Privatsender, auch in ATV und Servus TV zu sehen.

ATV berichtet ab 16.25 Uhr mit insgesamt 385 Minuten Sendezeit. Nach der Hochrechnung und Schaltungen in die Parteizentralen lädt Moderatorin Sylvia Saringer Persönlichkeiten aus der Politik zu Talkrunden ein.

