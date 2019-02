So wird ein Internet-Tycoon systematisch angeschwärzt

Die schillernden Aspekte des Erpressungsskandals an Amazon-Gründer Jeff Bezos, der offenbar die Schattenseiten als Eigentümer der Trump-kritischen "Washington Post" kennenlernt.

Jeff Bezos wollte sich nur wehren. Der Gründer des Online-Versandhändlers Amazon hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Herkunft von Informationen und Bildern zu ermitteln, mit denen er erpresst wird. Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Boulevard-Blatt "National Enquirer", dessen Berichterstattung über Bezos' Scheidung diesen veranlasste, deren Quellen ausforschen zu lassen.

Dabei spielt dieser Fall auf mehreren Ebenen und die oberste, sichtbare, ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn in Wahrheit dürfte die Tatsache, dass Bezos Eigentümer der berühmten US-Enthüllungsbibel, der Tageszeitung "Washington Post", ist, eine wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle spielen. Denn Bezos gilt als vehementer Trump-Kritiker und ist daher dessen Umfeld ein Dorn im Auge. Bezos' Scheidung von Ehefrau MacKenzie kam seinen Widersachern wohl gelegen, um am Image des 55-jährigen, aus New Mexico stammenden Unternehmers zu kratzen.

Doch Bezos, aktuell laut "Forbes" der reichste Mann der Welt, konterte kühl und mit einem veritablen Gegenangriff: "Ich beteilige mich nicht an der Praxis von Erpressung, politischen Gefälligkeiten, politischen Attacken und Korruption." Also entschied Bezos, das Verhalten des Medienhauses des "National Enquirer" vor aller Welt auszubreiten.

Die Brisanz der Geschichte wird deutlich, wenn man weiß, dass die Muttergesellschaft des "National Enquirer", AMI (American Media Inc.), dem engen Trump-Freund David Pecker gehört. Der Chefredakteur des "Enquirer", Dylan Howard, hatte Bezos unverhüllt gedroht, noch mehr E-Mails und Fotos über dessen Affäre mit der früheren TV-Moderatorin Lauren Sánchez zu veröffentlichen, falls Bezos seine Nachforschungen nicht beende.

"Ich möchte Ihnen die Fotos beschreiben, die wir während unserer Recherche gefunden haben", schrieb Howard. Der "Enquirer" besitze ein "Selfie unter der Gürtellinie" sowie neun andere Aufnahmen. Darunter befinde sich ein Bild, das Bezos ohne Hemd zeige, und ein "Ganzkörper"-Selfie von ihm in Unterwäsche.

"Es bereitet keinem Chefredakteur Freude, Ihnen diese E-Mail zu schreiben", fügte Howard scheinheilig hinzu. "Ich hoffe, der gesunde Menschenverstand setzt sich durch - und zwar schnell." Nachzulesen ist all dies in einem Blogeintrag auf "Medium.com", in dem Bezos die Offensive sucht.

Allerdings hatte der Verlag von Bezos außerdem verlangt, zu erklären, dass diese Veröffentlichung nicht "politisch motiviert oder durch politische Kräfte beeinflusst war". Andernfalls würde neues Material unter der Gürtellinie veröffentlicht.

Zur AMI-Praxis gehört es seit Jahren, Geschichten zu publizieren, die Trump helfen, und solche zu unterdrücken, die ihm schaden könnten. Experten sprechen von "catch and kill" (dt. "fangen und töten").

Das Musterbeispiel für "catch and kill" war der Ankauf exklusiver Rechte über Informationen zu Trumps Affäre mit dem Playmate Karen McDougal. Pecker blätterte McDougal dafür 150.000 Dollar auf den Tisch und ließ die Geschichte im Oktober 2016, auf dem Höhepunkt des Präsidentschaftswahlkampfs, verschwinden. AMI gestand das Vorgehen im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit der Staatsanwaltschaft, die in der Sache ermittelte.

Der Verdacht liegt für Bezos auf der Hand, dass der "National Enquirer" Trump mit der Schmuddelgeschichte einmal mehr einen Gefallen getan hat. Natürlich ist Bezos bewusst, dass seine Affäre mit der verheirateten Lauren Sánchez eine weitere, bei seinen Feinden willkommene Angriffsfläche bietet.

Nach Bekanntwerden der Affäre mit Lauren Sánchez im Jänner hatte ihn der Präsident als "Depp" (Bozo) und Bezos' "Lobbyisten-Zeitung" als "Amazon Washington Post" verspottet, die "hoffentlich bald in besseren Händen" landen werde.

Kurz nachdem Bezos seine Vorwürfe erhob, meldete sich auch der investigative Starreporter und Pulitzer-Preisträger Ronan Farrow zu Wort und sagte, ihm und einem anderen namhaften Reporter sei von AMI nahegelegt worden, Recherchen in die Arbeitsweise des "National Enquirer" einzustellen.

Weder das Boulevard-Blatt noch der AMI-Verlag oder Pecker selbst äußerten sich zu den vorgehaltenen Machenschaften.

Die US-Nachrichtenplattform "The Daily Beast" erklärte, mehrere Quellen in- und außerhalb des "Enquirer"-Verlags American Media Inc (AMI) hätten bestätigt, dass Michael Sánchez als Schuldiger ausgemacht worden sei. Er sei ein bekennender Unterstützer Trumps und stehe mehreren Personen aus dem Umfeld des US-Präsidenten nahe.

Laut Bezos' Sicherheitsberater Gavin de Becker sind die privaten Ermittlungen dazu, wer der "Enquirer"-Informant sei, inzwischen abgeschlossen. Die Erkenntnisse würden an die Behörden weitergegeben, sagte er "Daily Beast".

