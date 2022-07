Social-Media-App: Warum BeReal doch nicht so real ist

Keine Filter, keine Inszenierungen - spontan muss man sein. In der Theorie klingt die neue Social-Media-Plattform BeReal nach einer frischen Abwechslung zu Instagram, TikTok und Co. Aber auch sie hat ihre Makel.

Auf Social Media geht die Authentizität immer stärker verloren. Es wimmelt von perfekt bearbeiteten Bildern, die den Anschein einer heilen Welt erwecken. Wenig geschieht spontan - schließlich darf das Image nicht beschädigt werden. BeReal, eine neue Plattform, gibt vor, gegenteilig zu sein.

So funktioniert BeReal: Ein Mal am Tag erscheint auf dem Smartphone eine Benachrichtigung der App - "Time to BeReal". Ab dann hat man zwei Minuten Zeit, ein Foto zu machen und es mit seinen Kontakten oder ...