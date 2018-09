Software-Milliardär Benioff kauft "Time"-Magazin

Ein weiterer traditionsreicher Name aus der amerikanischen Medienwelt gehört künftig Tech-Milliardären: Der Software-Unternehmer Marc Benioff und seine Ehefrau Lynne kaufen das Magazin "Time". Der Kaufpreis liegt bei 190 Mio. Dollar (162,55 Millionen Euro) in bar. Das Paar wird sich laut dem bisherigen Eigentümer, dem Medienkonzern Meredith, nicht in den redaktionellen Alltag einmischen.

