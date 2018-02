Sogar der Sport wird digital

Es ist jetzt schon möglich: ein echtes Fußballspiel live und vollständig in einer virtuellen Welt zu genießen. Doch will das der Fan überhaupt? Die weltbeste Fußballiga lotet das aktuell aus - und zwar dort, wo man nicht unbedingt Fußballfans erwarten würde.

Es hat beinahe etwas Exotisches. Zwischen den Riesen aus der IT-Welt, neben Google, Samsung, Sony, zwischen IT-Freaks und Tech-Experten wird plötzlich nicht mehr über Bits und Bytes diskutiert - sondern über Lionel Messi, Abseits und den Videoschiedsrichter.

LaLiga, der Zusammenschluss hinter der ersten und zweiten spanischen Profifußballliga, nutzt dieser Tage erstmals den Mobile World Congress (MWC) in Barcelona um breiter aufzuzeigen und auszuloten, welche Rolle Digitalisierung mittlerweile auch dann spielt, wenn der Ball rollt.

Vergangenes Jahr war LaLiga erstmals auf der weltgrößten Mobilfunkmesse vertreten. Damals aber noch mit einem kleinen Stand - und ohne öffentlichkeitswirksame Aktionen. "Heuer wollten wir uns da deutlich stärker aufstellen", sagt Joris Evers im SN-Gespräch. Der Niederländer ist der globale Kommunikationsdirektor von LaLiga; vor seiner Zeit im Sportbereich war Evers für Netflix tätig.

Er und seine Kollegen bringen noch bis Mittwoch Journalisten aus aller Welt vom Mobile World Congress in das nahe gelegene RCDE-Stadion, die Heimstätte von Espanyol Barcelona. Gezeigt wird dort etwa das "Intel True View"-System. 38 Kameras fangen dafür Spiele in vier spanischen Stadien ein - und geben den Abnehmern der TV-Bilder schließlich die Möglichkeit, jede Spielszene um 360 Grad zu drehen.

Im deutschsprachigen Raum kann auch der Online-Anbieter DAZN auf die Bilder zugreifen. LaLiga besteht darauf, dass nur sie ein solches System anbieten. "Alle anderen Ligen bearbeiten die Szenen höchstens entsprechend nach", ergänzt Roger Brosel Goiricelya, Verantwortlicher für Inhalt und Programmierung.

Neben weiteren Technologie-Innovationen für den Broadcasting-Bereich, wie Live-3D-Grafiken, ist LaLiga vor allem auf ihren "Mediacoach" stolz. Der Service erhebt Spiel für Spiel Tausende Daten live. Und erstellt sogar mit einer Verzögerung von nur 18 Sekunden ein computeranimiertes Re-Live-Bild des Spiels.

All die Daten werden den Teams zur Verfügung gestellt - und angeblich auch fleißig direkt am Spielfeldrand genutzt. Ein solches von der Liga für die Teams bereitgestelltes System sei weltweit einzigartig.

Eine weitere Besonderheit: Alle Teams der ersten und zweiten Liga können per "Mediacoach" nicht nur auf die eigenen Daten, sondern auf die Daten aller Teams zugreifen. "Das war von den Clubs sogar so gewünscht", beschreibt Manel Lozano von Mediapro, dem Unternehmen hinter dem "Mediacoach". "Denn so kann man von den Daten aller Teams lernen."

Auch wohin die Reise in Zukunft gehen soll, skizziert LaLiga. Eine Anwendung wurde vorgeführt, die Spiele live zeigt, samt Höhepunkte auf Abruf, Live-Statistiken und der Möglichkeit, Merchandisingartikel zu kaufen - und zwar alles via Virtual-Reality-Brille. Der Nutzer taucht völlig in die 360-Grad-Fußballwohnzimmer ein. Doch wieso ist das Produkt noch nicht auf dem Markt, wenn es schon marktreif ist? "Wir loten noch aus, was der Kunde will", sagt LaLiga-Sprecher Evers. "Wir wollen unsere Fans ja auch nicht überfordern."