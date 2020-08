"Soko Donau"-Drehstart in Wien: Krimiserie geht in die 16. Staffel

Ein toter Wiener in einer Hotelsuite im idyllischen Bad Ischl, eine Helikopter-Elterngruppe, die zum Schutz ihrer Kinder auf Selbstjustiz plädiert oder der Mord an einem Hetzer gegen Frauenrechte - die Ermittler der "Soko Donau" haben wieder jede Menge zu tun. Vergangene Woche haben in Wien die Dreharbeiten zur 16. Staffel begonnen. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab Herbst 2021 auf ORF 1.

SN/orf/satel film/petro domenigg Von links: Maria Happel, Helmut Bohatsch, Andreas Kiendl, Brigitte Kren, Regisseur Olaf Kreinsen, Stefan Jürgens und Lilian Klebow.