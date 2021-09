"Soko Donau" ermittelt jetzt an der Mur

Andreas Kiendl und Martin Gruber drehen gerade in Graz, für die "Soko Kitzbühel" beginnt am Dienstag die Abschiedsstaffel.

Grazer Volksgarten, acht Uhr Früh: Dort, wo üblicherweise Hunde Bällen nachjagen, ist das Areal abgesperrt, Filmkameras sind auf ein Obdachlosenlager, bestehend aus einem Zelt und einem mit Hab und Gut vollgestopften Einkaufswagen, gerichtet. Später heißt es dann: "Ton läuft, Kamera läuft - Klappe." Das Filmteam von "Soko Donau" ist für einige Tage von Wien in die grüne Mark, an die Mur übersiedelt und dreht einige Einstellungen in jener Grünoase, die den Ruf hat, ein "Drogenpark" zu sein. Was auch der ...