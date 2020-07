"Soko Kitzbühel" endet nach 20 Jahren, neue "Soko" wird entwickelt

Die finale Staffel wird gerade gedreht, aber ORF und ZDF erarbeiten schon ein Konzept für eine neue "Soko", die an einem anderen österreichischen Standort ermittelt.

Nach 20 Jahren ist die "Soko Kitzbühel" Geschichte: Wie der ORF am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab, sei dies bei der diesjährigen Koproduktionstagung gemeinsam mit dem ZDF entschieden worden. Zugleich wurde "eine neue Konstellation an einem anderen Ort" in Aussicht gestellt. Die Dreharbeiten für die finale 20. Staffel dauern noch bis Ende des Jahres.

Laut Aussendung entwickeln ORF und ZDF nun gemeinsam mit dem "Soko Kitzbühel"-Produzenten Florian Gebhardt eine neue "Soko" für einen österreichischen Standort.

"Mit der letzten Staffel von ,Soko Kitzbühel' geht eine Ära zu Ende", bekräftigt ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner: "Es gilt von der längst laufenden Serie im ORF genauso Abschied zu nehmen wie von einem umwerfenden Team vor und hinter der Kamera." Man werde, so Zechner weiter, den Spirit, der diese Serie geprägt hat und das tolle Grundkonzept in die neue Entwicklung mitnehmen und mit neuen Impulsen weiterführen: "Ich freue mich darauf, nach 20 Jahren gemeinsam mit dem ZDF zu neuen Ufern aufzubrechen."

Seit rund zwei Jahrzehnten ermittelt die "Soko Kitzbühel" in der Gamsstadt zwischen Skiparadies und Jetset. Das erste Team bildeten Kristina Sprenger und Hans Sigl mit Ferry Öllinger, die von Anfang an tatkräftig von Andrea L'Arronge und Heinz Marecek unterstützt wurden. Nach Hans Sigl spielte Andreas Kiendl an der Seite von Kristina Sprenger, bis er von Jakob Seeböck abgelöst wurde. Seit Staffel 14 ermitteln Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger - und auch die beiden Hobby-Detektiv/innen stehen ihnen weiter mit Rat und Tat zur Seite.

Die "Soko Kitzbühel" läuft seit 2001 im ORF und seit 2003 im ZDF. Die Dreharbeiten zur 20. und letzten Staffel dauern voraussichtlich noch bis Mitte Dezember 2020. Den Zuschauerinnen und Zuschauern bleibt die "Soko Kitzbühel" mit neuen Folgen noch bis Ende 2021 im ORF erhalten.

Quelle: APA