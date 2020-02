"Soko Kitzbühel" erste grün-zertifizierte Serie in Österreich

Die 19. Staffel wurde nach den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens zertifiziert.

Insgesamt 108 Drehtage in zwei Drehblöcke wurden 2019 gedrehten. Dabei wurde die 19. Staffel von "Soko Kitzbühel" nach den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens produziert. Damit ist "Soko Kitzbühel" nicht nur seit knapp 20 Jahren ein Publikumsmagnet, sondern auch die erste grün-zertifizierte Serie in Österreich. Die größten Umweltbelastungen am Set und in der (Post-)Produktion wurden definiert und nach Möglichkeit eliminiert oder weitgehend eingeschränkt, um so nachhaltig, ressourcenschonend und auch gesünder zu arbeiten. Dies umfasst vor allem die Bereiche Energie, Transport, umweltschädliche Substanzen und Abfall.

Neue Staffel ab 4. Februar

Ein Kochwettbewerb mit fatalen Folgen, ominöse Machenschaften von Spendenkeilern, ein toter Mann, der vom Himmel fällt, und ein Jubiläumskrimi - der Dienstplan der "Soko Kitzbühel" hält ab 4. Februar (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1) auch in der 19. Staffel des ORF-Krimidauerbrenners jede Menge Herausforderungen bereit. Und wenn am 17. März die 250. Folge auf dem Programm steht, hat das Team um Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger auch allen Grund zu feiern. Doch der Jubiläumskrimi wird zur großen Zerreißprobe, wenn die gefährliche Jagd nach einem Stalker das "Soko"-Team in Atem hält. Vor der Kamera standen für die 13 neuen Fälle außerdem auch diesmal wieder Heinz Marecek, Andrea L'Arronge und Veronika Polly. In Episodenrollen spielen u. a. Martin Niedermair, Nikolaus Paryla, Stefan Pohl, Fanny Stavjanik, Elke Winkens, Rainer Wöss, Nicole Beutler und Martin Leutgeb. Regie führten Rainer Hackstock, Martin Kinkel, Michi Riebl und Claudia Jüptner-Jonstorff nach Drehbüchern von Ralph Werner, Hermann Schmid, Harald Haller, Alrun Fichtenbauer, Stefan Hafner und Thomas Weingartner. "Soko Kitzbühel" ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Quelle: SN